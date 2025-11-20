Роспотребнадзор Югры проводит эпидемиологическое расследование в Сургутском политехническом колледже

Управление Роспотребнадзора по ХМАО — Югре проводит эпидемиологическое расследование в Сургутском политехническом колледже, где было зарегистрировано массовое заболевание студентов с симптомами острой кишечной инфекции. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Роспотребнадзора, специалисты приступили к работе в ночное время сразу после поступления информации о первых случаях.

Напомним, что за медицинской помощью обратились 19 учащихся колледжа с симптомами острой кишечной инфекции. Пострадавших госпитализировали для оказания помощи и разобщения.

В настоящее время организован комплекс противоэпидемических мероприятий. Врачи-эпидемиологи и специалисты по гигиене проводят внеплановую выездную проверку как в самом образовательном учреждении, так и в отношении организатора питания. Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии осуществляется отбор проб объектов внешней среды, питьевой воды, пищевых продуктов и смывов с поверхностей. Особое внимание уделено сотрудникам пищеблока, у которых отобран биоматериал для исследований.

По предварительным данным ведомства, возбудителем инфекции является норовирус. Для предотвращения дальнейшего распространения инфекции студенты переведены на дистанционный формат обучения.

Как сообщили в надзорном ведомстве, ситуация находится на строгом контроле, а проведение противоэпидемических мероприятий продолжается.