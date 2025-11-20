В Сургутском политехническом колледже вспышка острой кишечной инфекции

19 студентов Сургутского политехнического колледжа обратились за медицинской помощью, сообщили Накануне.RU в пресс-службе региональной прокуратуры.

У заболевших подозрение на острую кишечную инфекцию. В настоящее время учащимся оказывается медицинская помощь. Прокуратура проводит проверку. К проведению надзорных мероприятий привлечены специалисты в сфере эпидемиологии, здравоохранения и образования. С целью локализации заболевания организовано проведение комплекса санитарно-эпидемиологических мероприятий. Выясняются причины и условия, повлекшие массовое заболевание.

По итогам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Колледж временно закрыт, занятия проводятся в дистанционном формате.

По данным Роспотребнадзора, у учащихся предварительно подозревают норовирус.

СТВ со ссылкой на свой источник сообщает, что студентов с недомоганием из общежития увезли для разобщения. У них может быть энтеровирус, однако никто из них не находится в тяжелом состоянии.