В Минздраве в рамках борьбы за демографию предложили сфокусироваться на уже родивших женщинах

В рамках профилактики абортов в Минздраве предложили обратить внимание на психологическое состояние женщин в постродовом периоде. "От того, как женщина себя будет чувствовать после родов, от того, не будет ли у нее постродовой депрессии зависит ее желание иметь последующих детей. Поэтому нужен фокус на послеродовом сопровождении женщин", - отметила главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава РФ Наталья Долгушина на круглом столе в Совете Федерации.

Она добавила, что с женщинами, у которых только появился ребенок, должен при необходимости работать психолог – его консультация в после родовом периоде уже есть в клинических рекомендациях.

Также Долгушина прокомментировала ситуацию с маршрутизацией пациентов с бесплодием в регионах. Она призвала поставить на учет и контроль всех женщин с таким диагнозом и отметила, что все они должны быть хотя бы раз направлены на консультацию в ЖК третьего уровня (при перинатальных центрах и институтах).

В 2023 году вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова рассказывала, что чаще всего аборт по собственному желанию хотят сделать россиянки в возрасте 30-39 лет, живущие в зарегистрированном браке, в городе, в семье, где 0-2 ребенка.