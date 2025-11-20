В Челябинске откроют первый в России монумент, посвященный Собору Архистратига Михаила

20 Ноября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

В школах введут 12-летнее обучение?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com



Общество Свердловская область Челябинская область
Фото: Валерий Звонарёв

В Челябинске откроют первый в России монумент, посвященный Собору Архистратига Михаила

Завтра, 21 ноября, в Челябинске будет торжественно открыт и освящен первый в России монумент, посвященный всему Собору Архистратига Михаила и небесному воинству.

Принять участие в этом важном мероприятии планируют первые лица Челябинской и Свердловской областей. Монумент, созданный при поддержке Русской медной компании, которая с 2016 года активно участвует в возведении, отделке и благоустройстве кафедрального собора, несет в себе глубокий символизм.

Первый в России памятник Собору Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Семь архангелов, держащих на своих крыльях символ мироздания, и могучий Архистратиг Михаил, берущий мир под свою защиту – это мощное напоминание о силе веры, торжестве справедливости и ангельском покровительстве. Скульптурная композиция обогатит культурное и духовное наследие нашей страны, станет мощным символом незыблемой веры и победы добра над злом.

Первый в России памятник Собору Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в 8:30 в соборе Рождества Христова начнется Божественная литургия, посвященная православному празднику Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Богослужение возглавят высокочтимые митрополиты: Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Челябинский и Миасский Алексий, а также сонм духовенства Челябинской митрополии.

Первый в России памятник Собору Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

В 11:00 в сквере, названном в честь святого архангела Михаила, состоится освящение и торжественное открытие грандиозного памятника. Это уникальное архитектурное творение высотой почти 17 метров, станет первым в России памятником, посвященным всему воинству небесному.

В 11:35 атмосферу праздника продолжит выступление архиерейского мужского хора "Аксиос", чьи голоса наполнят пространство торжественностью и красотой.

Вход на мероприятие свободный. Адрес собора Рождества Христова: Челябинск, пр. Героя России Евгения Родионова, д. 1.

Первый в России памятник Собору Архистратига Михаила в Челябинске(2025)|Фото: Валерий Звонарёв

Теги: Собор Архистратига Михаила, монумент, открытие, РМК, Челябинск


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети