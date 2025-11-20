В Челябинске откроют первый в России монумент, посвященный Собору Архистратига Михаила

Завтра, 21 ноября, в Челябинске будет торжественно открыт и освящен первый в России монумент, посвященный всему Собору Архистратига Михаила и небесному воинству.

Принять участие в этом важном мероприятии планируют первые лица Челябинской и Свердловской областей. Монумент, созданный при поддержке Русской медной компании, которая с 2016 года активно участвует в возведении, отделке и благоустройстве кафедрального собора, несет в себе глубокий символизм.

Семь архангелов, держащих на своих крыльях символ мироздания, и могучий Архистратиг Михаил, берущий мир под свою защиту – это мощное напоминание о силе веры, торжестве справедливости и ангельском покровительстве. Скульптурная композиция обогатит культурное и духовное наследие нашей страны, станет мощным символом незыблемой веры и победы добра над злом.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, в 8:30 в соборе Рождества Христова начнется Божественная литургия, посвященная православному празднику Собора Архистратига Михаила и прочих Небесных Сил бесплотных. Богослужение возглавят высокочтимые митрополиты: Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, Челябинский и Миасский Алексий, а также сонм духовенства Челябинской митрополии.

В 11:00 в сквере, названном в честь святого архангела Михаила, состоится освящение и торжественное открытие грандиозного памятника. Это уникальное архитектурное творение высотой почти 17 метров, станет первым в России памятником, посвященным всему воинству небесному.

В 11:35 атмосферу праздника продолжит выступление архиерейского мужского хора "Аксиос", чьи голоса наполнят пространство торжественностью и красотой.

Вход на мероприятие свободный. Адрес собора Рождества Христова: Челябинск, пр. Героя России Евгения Родионова, д. 1.