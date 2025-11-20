Польша требует от Белоруссии выдать украинцев, подозреваемых в диверсии на железной дороге

Польша потребовала от Белорусии выдать двоих украинцев, подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей на Украину. Об этом сообщил пресс-секретарь польского МИД Мачей Вевюр, пишет ТАСС.

По его словам, временный поверенный в делах Белоруссии в Варшаве получил ноту с требованием экстрадиции от польской стороны.

Ранее стало известно о двух инцидентах на железнодорожных линиях, ведущих из Варшавы в направлении Украины и используемых для поставок Киеву. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в диверсиях на востоке страны подозреваются гражданин Украины и "житель Донбасса". По его словам, они попали в Польшу с территории Белоруссии и сотрудничали с российскими спецслужбами.