Власти Польши подозревают в диверсиях на ж/д украинца и "жителя Донбасса"

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что в диверсиях на железнодорожных путях на востоке страны подозреваются гражданин Украины и "житель Донбасса". По его словам, они попали в Польшу с территории Белоруссии и сотрудничали с российскими спецслужбами. Никаких доказательств, подтверждающих все это, он не привел. Туск сообщил, что оба подозреваемых уже покинули Польшу.

Ранее стало известно о двух инцидентах на ж/д линиях, ведущих из Варшавы в направлении Украины и используемых для поставок Киеву. В первом случае пути уже были повреждены, во втором – на них нашли взрывное устройство.