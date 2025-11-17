В Польше подорвали ж/д пути на востоке страны, власти не исключают диверсию

В Мазовецком воеводстве на востоке Польши произошло повреждение железнодорожных путей на линии Варшава – Демблин вблизи города Жичин.

Власти сообщают, что о "неполадках" на путях 16 ноября сообщил машинист одного из поездов рядом со станцией Мика. Местное управление полиции сообщило, что в поезде в этот момент было два пассажира и несколько сотрудников ж/д бригады, никто не пострадал. При этом не сообщается, что именно произошло, был ли в момент повреждения какой-то взрыв или железнодорожники просто нашли поврежденные пути.

Движение поездов по этой ж/д ветке временно приостановлено, поезда задерживаются.

В польских СМИ появились сообщения о том, что взрыв был слышен вблизи места происшествия накануне, в субботу, но в полиции опровергают эту информацию

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил в своем аккаунте в соцсети X (заблокирована в России), что, "возможно, речь идет об акте саботажа". Он добавил, что никто не пострадал, силовики ведут расследование.

По ж\д линии Варшава – Демблин уходят поезда от столицы Польши в сторону Украины.