В российских городах за два года закрылся каждый десятый книжный магазин

В российских городах с населением более 100 тыс. за два года закрылся каждый десятый книжный магазин (минус 11,3%), это данные Ассоциации книгораспространителей и журнала "Книжная индустрия".

Больше всего магазинов закрылось в Центральном федеральном округе, а вне трендов оказался только Южный федеральный округ, где фиксируется прирост на семь магазинов, пишут "Ведомости". В Москве хоть и больше всего книжных, но и закрывается их максимальное количество – 51 точка уже не работает.

Участники рынка говорят, что главная причина упадка книжных магазинов – конкуренция со стороны маркетплейсов. Они в последние годы стали основным каналом продаж бумажных книг, на них приходится уже более 57% продаж. Маркетплейсы жестко демпингуют, и потребитель голосует рублем.