В Челябинской области госавтоинспекторы спасли жизнь водителю-дальнобойщику

В Пласте сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь водителю-дальнобойщику. Об этом Накануне.RU сообщили в ГУ МВД России по Челябинской области.

По данным пресс-службы, на трассе "Пласт-Демарино-Старый Кумляк" водитель большегруза почувствовал себя плохо — появилась резкая сердечная боль. Превозмогая приступ, он успел заметить патрульный автомобиль и обратиться за помощью.



Инспекторы ДПС — старший лейтенант полиции Василий Паршин и лейтенант полиции Дмитрий Игуменьшев, находившиеся на патрулировании участка, не раздумывали не секунды. Они приняли решение действовать немедленно: доставить мужчину в ближайшую больницу на своем служебном автомобиле.



Прибыв в Пласт, инспекторы передали водителя врачам городской больницы, которые оперативно оказали ему необходимую помощь. Как выяснилось позже, у водителя случился инфаркт. Благодаря оперативности инспекторов, врачи вовремя начали оказывать необходимую помощь.



Сейчас жизни и здоровью мужчины ничто не угрожает. Его семья выразила искреннюю благодарность полицейским, которые в критическую минуту не растерялись и приняли единственное верное решение.