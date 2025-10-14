В Челябинске сотрудник ДПС помог водителю, у которого сломалась машина

В Челябинске у водителя легкового автомобиля случилась поломка, которая привела к осложнению дорожной обстановки. Об этом Накануне.RU сообщили в управлении Госавтоинспекции России по Челябинской области.

Происшествие случилось сегодня около 8 часов утра в районе Шершневской плотины, в направлении улицы Худякова. Ближайший экипаж ДПС оперативно прибыл на место и оказал водителю помощь. Один из сотрудников лично помогал толкать машину, чтобы освободить проезжую часть.

Неисправное транспортное средство было убрано с дороги. Движение полностью восстановлено. Благодаря оперативным действиям автоинспекторов затруднения на проезжей части были быстро устранены.