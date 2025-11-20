Москва и Вашингтон могут обсудить ядерное разоружение в январе 2026 года

Россия заявила о своей готовности возобновить с США переговоры по сокращению ядерных арсеналов.

По словам постпреда РФ при отделении ООН в Женеве Геннадия Гатилова, одной из площадок для такого диалога может стать сессия Конференции по разоружению, которая начнется в январе 2026 года. Дипломат напомнил, что Москва уже сделала шаг навстречу, объявив о готовности в течение года после 5 февраля 2026 года соблюдать ключевые количественные ограничения договора СНВ.

Однако эта мера будет действенной только при условии ответного шага со стороны Вашингтона и отсутствия действий, подрывающих стратегический паритет.

Несмотря на первоначальные сигналы США о готовности к диалогу, существенного прогресса в налаживании полноценных двусторонних контактов достичь не удалось. Гатилов отметил, что проблемы в этом процессе возникают не по вине России, сообщают "Известия".

22 сентября Владимир Путин заявил, что Россия готова фактически еще на год продлить действие условий ДСНВ, если США поступят так же. Путин предложил США сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ. "Россия готова в течение года после завершения срока действия ДСНВ соблюдать его количественные ограничения", - заявил российский президент. Действие ДСНВ заканчивается 5 февраля 2026 года. "Россия будет соблюдать ограничения ДСНВ, если аналогичные шаги сделают Соединенные Штаты", - добавил Путин.