Астраханская область в туристическом ТОП-6 лучших в стране

Стало известно, что формирован шорт-лист престижной национальной премии по итогам года в области туризма и гостеприимства GOLD STARS Discovery. Об этом было объявлено в столице. Экспертный совет рассмотрел заявки со всей России и сформировал список финалистов.

Теперь Астраханской области предстоит побороться в своей номинации с другими регионами-финалистами.

Торжественная церемония награждения победителей пройдет в столице 18 декабря.

Астраханская область оказалась в шестерке лучших в номинации «Место, регион, курорт», где представлен портал vizitastra.ru. Это современная туристическая платформа региона, которая представляет ключевые направления в этой сфере и является удобным инструментом для планирования путешествия и бронирования услуг, сообщает региональное министерство экономического развития.