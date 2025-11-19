Журналистка заявила об опасности замены письма диктовкой для ИИ

В сети все чаще попадаются статьи, написанные ИИ. Все больше людей обращаются к ИИ за консультациями по различным вопросам. И все больше людей отказываются от письма в пользу диктовки. Об этом пишет журналистка Анна Шафран, имея в виду отказ от самостоятельного набора текста.

Она подчеркивает, что правописание и каллиграфия - это не устаревшие технологии, а способ развития мелкой моторики, очень полезной для умственной деятельности.

"То, что мы с вами печатаем, а не пишем от руки, уже негативно сказывается на нашем мышлении. А если вообще прекратить писать буквы, то мы вернемся обратно в Средневековье. Причем достаточно мощная вспышка на солнце или применение ядерного оружия может в любой момент обнулить всю нашу электронику. Что тогда будут делать люди, отвыкшие думать самостоятельно?" - вопрошает журналистка.

Впрочем, сравнение со Средневековьем как раз может быть некорректным, так как тогда книги именно переписывали от руки. Правда, они были крайне дорогими, и их могли позволит себе только очень богатые люди. Основной посыл Шафран в том, что детей нужно максимально ограждать от ИИ, так как от этого атрофируется мышление.

К слову, об этом результате цифровизации образования еще несколько лет назад говорила экс-министр просвещения РФ Ольга Васильева, когда еще не было массового использования ИИ в обучении. Погружение в гаджеты и привязка к ним губит очень важную для человека функцию - возможность заглядывать вперед и ставить цели. Все чаще детям ставят диагноз цифровое слабоумие, когда дети вообще ничего не соображают и не помнят без гаджетов, подчеркивала Васильева и многие другие эксперты.

В сентябре официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на сессии Восточного экономического форума, посвященной социальному воздействию ИИ, заявила, что его бесконтрольное внедрение может привести к деградации когнитивных способностей человека и утрате естественных навыков. А в 2024 году норвежские ученые показали, что писать от руки полезнее для развития мозга, чем печатать на клавиатуре. Особенно актуально это для детей, которые только учатся и должны запоминать много информации. При письме от руки это происходит намного лучше.