Суд арестовал уральца, запершего женщину в квартире с гранатой

На Среднем Урале суд арестовал мужчину, который запер в квартире женщину и угрожал взорвать гранату.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, Азата Фахретдинова обвиняют в незаконном лишении свободы с применением предметов, используемых в качестве оружия. По версии следствия, вечером 17 ноября Фахретдинов, находясь в пьяном состоянии, заперся в квартире одного из домов по улице Малышева в Первоуральске и лишил свободы женщину.

Он не давал ей покинуть квартиру, создавая угрозу ее жизни и здоровью. В дальнейшем злоумышленник был задержан. Следствие вышло с ходатайством о заключении Азата Фахретдинова под стражу.

Сегодня, 19 ноября, Первоуральский городской суд отправил мужчину под арест. В СИЗО он будет находиться до 17 января 2026 года.

Ранее сообщалось, что в результате инцидента никто не пострадал.