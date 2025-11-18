В Первоуральске задержали мужчину, угрожавшего взорвать гранату в доме

Полиция и Росгвардия задержали в Первоуральске местного жителя, который устроил опасный инцидент в жилом доме, угрожая применить гранату.

Как сообщили в правоохранительных органах, в результате действий мужчины никто не пострадал. По информации начальника пресс-службы ГУ МВД Валерия Горелых, задержанный с неадекватным поведением был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщает ТАСС.

Вечером 17 ноября силовики пришли задерживать мужчину, который находился в розыске. По предварительной информации, мужчина был пьян, и заперся в доме на улице Малышева.