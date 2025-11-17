На Урале неизвестный захватил заложников и заперся в квартире с гранатой

В Первоуральске разыгрывается драма – горожанин взял заложников и грозит взорвать гранату.

Примерно в семь вечера силовики пришли задерживать мужчину, который находился в розыске. Речь идёт о квартире в доме нПредварительно, он пьян, заперсяа Малышева. Злоумышленник якобы заперся в указанном жилище, взял в заложники женщину и ребёнка и начал угрожать взорвать гранату.

Других жильцов эвакуируют. Дело может кончиться штурмом, пишет Baza.