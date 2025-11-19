Санкт-Петербург увеличит плату за патент для трудовых мигрантов до 8 тысяч рублей

Вслед за Москвой плата за патент для трудовых мигрантов будет увеличена и в Санкт-Петербурге - с 6 до 8 тысяч рублей в месяц.

Как пишет депутат Законодательного собрания Северной столицы Денис Четырбок, аналогичную стоимость установят и в области. По оценкам, это повышение позволит привлечь в бюджет Северной столицы не менее 11 миллиардов рублей.

В 2015-2017 гг. патент стоил 3000 рублей, далее он стал расти, но очень медленно, так что в 2024 году стоил лишь 4600 рублей в месяц, подорожав лишь на 53% за шесть лет. Но второй год подряд подорожание более существенное, а в целом за два года оно составит 74%.

Новость приводится и на сайтах Узбекистана. При этом даже в России находятся эксперты и представители бизнеса, которые опасаются, что увеличение расходов может негативно сказаться на привлекательности Петербурга для трудовых мигрантов.

Как отмечает пресс-служба Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, повышение стоимости патента станет очередным шагом в развитии системы регулирования трудовой миграции и обеспечит дополнительные ресурсы для реализации городских инициатив.

Как сообщалось, в Москве стоимость патента для трудовых мигрантов в 2026 года увеличится до 10 тысяч рублей в месяц.