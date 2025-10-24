Свердловский кабмин увеличил стоимость трудового патента для мигрантов до 9,5 тысяч рублей

Стоимость трудового патента для иностранных граждан в Свердловской области могут увеличить с 7,5 тыс. до 9,5 тыс. рублей в месяц. Соответствующее решение было принято членами регионального кабмина. Новые правила собираются ввести в 2026 году.

"Это решение позволит усилить защищенность трудовых прав уральцев. Отмечу: при сохранении существующей динамики оформления патентов ожидаемые поступления в бюджет региона от увеличения налога составят около 4 мрлд рублей", — написал губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих социальных сетях.

Увеличение стоимости патента также позволит сбалансировать поток низкоквалифицированных трудовых мигрантов на Среднем Урале. При его расчете ориентировались на коэффициент, который учитывал разницу в зарплатах российских и иностранных работников. При этом, плата остается на доступном уровне и не приведет к росту числа мигрантов, занимающихся нелегальной трудовой деятельностью.