Собянин увеличил стоимость патентов для мигрантов до 10 тысяч рублей в месяц

Стоимость патентов для трудовых мигрантов в Москве с 2026 года увеличится до 10 тыс. руб. в месяц.

Соответствующий закон подписал мэр Сергей Собянин. Ежемесячная плата вырастет с текущих 8 тыс. 900 руб. Региональный коэффициент для расчета стоимости патента повысится с 2,8592 до 2,9323. Корректировка отражает рост средней заработной платы в столице.

Как пояснили в департаменте экономической политики города, ежегодный пересмотр коэффициента обеспечивает соответствие стоимости патента экономическим показателям региона. По мнению властей, это способствует выравниванию налоговой нагрузки между мигрантами и российскими гражданами.

Отдельно отмечается, что с мая 2025 года действуют новые федеральные правила, позволяющие использовать один патент для работы в двух соседних регионах, включая Москву и Московскую область, а также Санкт-Петербург и Ленинградскую область, сообщает Forbes.