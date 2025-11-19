В Госдуме предлагают сделать парковку для многодетных бесплатной

Депутаты ЛДПР направили на заключение в Правительство законопроект о бесплатной парковке для одного автомобиля в многодетной семье. Порядок реализации этого права предлагается установить Правительству.

Как говорится в пояснительной записке, система бесплатной парковки будет действовать во всех регионах России, независимо от местных законов. Это не просто немного снизит финансовую нагрузку на многодетные семьи и обеспечит равные права для них по всей стране, но и покажет их высокий статус, который поддерживает государство. В условиях тяжелых демографических проблем в стране это очень важно.

Лидер партии Леонид Слуцкий уверен, что нужно перенимать хороший опыт Москвы и Санкт-Петербурга, где многодетные родители могут бесплатно использовать городские парковочные места. Если Россия хочет действительно укреплять институт семьи, то это нужно делать.

Как сообщила недавно вице-премьер Татьяна Голикова, общее число многодетных семей в России достигло 2,9 млн, а детей в них - 9,2 млн. То есть почти что каждый третий ребенок воспитывается в многодетной семье. Однако самих многодетных семей лишь 12% от общего количества семей с детьми. Эти цифры демонстрируют огромное значение многодетных семей для демографии.