Челябинск запускает платные парковки

В Челябинске стартовал первый этап организации платных парковочных мест. Об этом Накануне.RU сообщили в правительстве региона.

По данным правительства, на первом этапе внедряется гибридная система контроля парковок: установят 18 стационарных камер и три мобильных комплекса, которые будут перемещаться по заранее определенным маршрутам. Всего на первом этапе появится более 1500 платных парковочных мест.

Как это будет работать

Камеры будут фиксировать номерные знаки автомобилей и проверять их по базе данных льготников;

Мобильные комплексы проезжают мимо одной точки не чаще, чем раз в 15 минут, что соответствует бесплатному периоду парковки;

В случае неоплаты парковки, собственнику автомобиля приходит штраф.

Все комплексы будут установлены до конца недели. После этого специалисты займутся настройкой серверного оборудования и программного обеспечения. Тестовый режим системы стартует 1 апреля 2026 года. В этот же день водители смогут опробовать мобильное приложение, спланировать маршруты и оценить будущие расходы – без фактической оплаты.

Деньги от платных парковок будут направлены на развитие городской инфраструктуры и улучшение транспортной системы.