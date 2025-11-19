СМИ: Ермак отправился в Лондон на переговоры с Залужным

После срыва переговоров в Турции между спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и главой администрации Зеленского Андреем Ермаком последний направился в Лондон для переговоров с послом Украины в Великобритании и экс-главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, утверждает украинское издание "Бабель" со ссылкой на источники.

Депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк предполагает, что Ермак может предложить Залужному политический союз и участие в качестве команды в будущих выборах президента Украины.

Залужный ранее говорил, что не лишен политических амбиций, но не собирается их реализовывать до окончания военного конфликта.

В Киеве и в частности в Верховной Раде звучат призывы к Зеленскому отправить Ермака в отставку (и, возможно, правительство страны тоже) на фоне громкого коррупционного скандала, связанного с окружением президента. Ожидается, что глава офиса Зеленского может стать как минимум свидетелем в деле, которое сейчас расследуют НАБУ: 10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины объявило о раскрытой коррупционной схеме в операторе всех украинских АЭС. Ее организатором следствие считает совладельца студии "Квартал 95" Тимура Миндича. По версии НАБУ бизнесмен и его сообщники брали "откаты" от контрактов под угрозой блокировки платежей и потери статуса поставщика. Миндича называют человеком, близким к Зеленскому.