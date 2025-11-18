Тимошенко призвала правительство Украины уйти в отставку

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко призвала нынешнее правительство Украины уйти в отставку и создать коалицию "национального единства".

Накануне это предложение выдвинули другие условно оппозиционные партии - "Европейская солидарность" и "Голос". Тимошенко уверена, что создать коалицию и правительство "национального единства" нужно было еще весной 2202 года. Потому что под предлогом военного положения произошла монополизация политической сферы и был установлен диктат. А теперь на Украине "хаос, коррупция и катастрофа".

"Голос" и "Евросолидарность" призвали Зеленского уволить кабмин и главу офиса Зеленского Андрея Ермака и сформировать широкую коалицию с участием всех политических сил. Правда, даже эти три партии не дают сколько-нибудь значимого числа голосов в Раде - всего 70 из 450. Это последствия оглушительной победы "Слуги народа" на парламентских выборах 2019 года, так что Зеленский жизненно заинтересован зафиксировать это состояние на как можно более долгий срок.

Однако Ермака, который является "серым кардиналом" при Зеленском, требуют уволить и многие "слуги народа", заявил депутат Рады Ярослав Железняк. Им тоже надоело нынешнее положение. Как пишет "Украинская правда", даже окружение Зеленского советует ему отправить в отставку Ермака, чтобы отвести от себя обвинения в коррупции. Ермак может сыграть роль громоотвода после коррупционного скандала. И в Раде проще перечислить тех, кто не просит об отставке Ермака. Потому что это уже общая позиция. Эту группу депутатов якобы возглавляет глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

О потенциальном развале правящей фракции в Раде говорили еще задолго до введения военного положения на Украине. Сообщалось, что многие "слуги народа" недовольны методами управления, но фракция существует и по сей день. Большую роль в удержании депутатов фракции в повиновении приписывают именно Ермаку.

Украинская исследовательская компания "Социополис" опубликовала данные опроса, согласно которому более 60% жителей Украины поддерживают отставку Ермака. Но Зеленский пока что будто бы не хочет увольнять Ермака, так как на нем держится очень многое. Это также может иметь неприятные для киевского главаря политические последствия.