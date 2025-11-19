Деструктивный контент в России могут приравнять к экстремистскому

Деструктивный контент в России могут приравнять к экстремистскому, инициативу обсуждают в Госдуме, заявил зампред комитета ГД по информполитике Андрей Свинцов (ЛДПР). Парламентарий не сообщил, кто является автором инициативы.

"Соответствующее предложение сейчас находится на стадии доработки. Мы должны стать первым государством в мире, которое сделает очень серьезный упор на зачистку интернета от грязи, фейков, бесконечного контента, созданного ботами. То есть задача, чтобы Россия стала примером всему миру, как в интернете можно наводить порядок. Все технические возможности для этого есть", - цитируют Свинцова "Известия".

Инициатива в виде законопроекта с поправками к закону "Об информации" может быть внесена в парламент до конца 2025 года.

Если она будет одобрена, то деструктивный контент сможет в досудебном порядке блокировать Роскомнадзор, а гражданам будут назначать штрафы за поиск такого контента в интернете.

Юристы отмечают, что деструктивный контент – очень объемное понятие, к нему можно отнести любые материалы, которые могут негативно повлиять на человека.