Застройщик: Екатеринбургу надо объявить, что мы покушаемся на поглощение Челябинска и Кургана

Екатеринбург поглощает Челябинск и Курган. Такое заявление сегодня сделал президент Уральской гильдии строителей Вячеслав Трапезников во время пленарного заседания Уральского форума недвижимости, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я абсолютно убежден, что Екатеринбург де-факто осознанно продолжает "каннибализировать" не только Шали, Гари и Таборы. Надо вообще всерьез объявить, что мы покушаемся на поглощение Челябинска. Хватит ему уже жить. Это просто индустриальный пригород, как и Курган – такой сельхозпригород. А жить, работать, учиться и так далее надо в Екатеринбурге", — заявил Трапезников.

Напомним, темпы роста строительства жилья в Екатеринбурге кратно опережают средние по России: с 2021 года прирост составил 90% (с 3200 до 5500 тыс. кв. м), в то время как в целом по стране — 23%. Сегодня по объемам строительства столица Урала обгоняет Санкт-Петербург и уступает только Москве и Краснодару.