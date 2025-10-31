Депутат Смолин: ЕГЭ по истории формирует фрагментарное мышление

Повышение значимости в школе истории, которую со временем сделают обязательной при поступлении на все гуманитарные специальности в вузах, не отменяет того, что нынешний ЕГЭ, который придется сдавать большему числу выпусников, плох и его надо менять. Так считает первый заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы Олег Смолин (КПРФ).

На прошлой неделе стало известно, что уже в 2026 году Минобрнауки даст право вузам включать ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления. Они смогут сами определять, какой предмет станет обязательным для поступления - обществознание или история. Но сам ЕГЭ по истории отнюдь не формирует целостное представление об истории.

"Задания к ЕГЭ по истории формируют фрагментарное мышление. Они не дают представление об историческом процессе или о каких-то важных его периодах. Социологи потом удивляются, почему молодежь очень плохо знает наше прошлое, что для них в отношении исторических событий характерно клиповое мышление", - написал Смолин.

Он считает, что экзамен должен быть устным хотя бы частично, чтобы выпускники могли показать, как они понимают исторический процесс, а не разрозненные факты. ЕГЭ к этому отношения не имеет. Эксперты также отмечают очень плохой уровень знаний детей по истории.