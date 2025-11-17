В Европарламенте планируют отправить специалистов на Украину из-за коррупции

На фоне громких коррупционных расследований на Украине Европейский союз планирует ужесточить надзор за использованием выделяемых Киеву средств.

Как сообщил Европарламент, в числе возможных мер — расширение присутствия европейских экспертов непосредственно на территории страны для мониторинга расходов. Евродепутат Томаш Здеховски, представитель ведущей Европейской народной партии, подтвердил, что в ЕС обсуждаются дополнительные шаги по усилению контроля.

"Уже действуют одни из самых строгих механизмов надзора в мире, однако в свете последних инцидентов мы рассматриваем возможность углубления сотрудничества с Европейской счетной палатой, внедрения инструментов мониторинга в реальном времени и увеличения числа наших специалистов на Украине", — пояснил он, сообщают "Известия".

Поводом для таких мер стали недавние события, в частности, масштабная антикоррупционная операция, проведенная украинскими правоохранительными органами в госкомпании "Энергоатом". В результате расследования был отстранен от должности министр энергетики Герман Галущенко, а его преемница подала в отставку. Ранее Украину покинул и бизнесмен Тимур Миндич, известный как соратник президента Зеленского.

Ранее советник Зеленского Михаил Подоляк возложил ответственность в коррупции на Украине на Кремль. Так он прокомментировал дело Миндича о коррупции в энергетическом секторе.