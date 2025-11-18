Российские военные начали зачистку нового района в Купянске от ВСУ

Российские войска начали зачистку помещений в микрорайоне Западная-Вторая в Купянске. Об этом сообщил командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Лаврик. Его заявление публикует Минобороны РФ.

По словам командира, бойцы ведут разведку и наносят удары по противнику в лесных массивах и лесопосадках на юго-западной окраине города. Так, операторы БПЛА выявили и уничтожили около двадцати военных ВСУ у реки Оскол.

11 ноября Минобороны сообщило, что российские военные полностью освободили восточную часть Купянска. ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным подразделениям.

26 октября Верховный главнокомандующий, президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и командующими группировками, задействованными в СВО. Президенту подробно доложили о ситуации на линии соприкосновения, в частности, по купянскому и красноармейскому направлениям. Отмечено, что на купянском направлении в окружении находится до пяти тысяч военнослужащих ВСУ, а на красноармейском направлении – 5,5 тысячи военнослужащих ВСУ.