ВС России полностью освободили восточную часть Купянска

Российские военные полностью освободили восточную часть Купянска в Харьковской области, сообщает Минобороны РФ.

В сводке министерства отмечается, что штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. ВСУ не оставляют попыток прорваться к окруженным подразделениям, заявляет Минобороны. В течение суток отражена атака подразделений 1-й бригады нацгвардии на юге Купянск-Узловой c целью деблокирования окруженных украинских военных.

5 ноября в Минобороны России заявили, что положение окруженных в "котлах" Купянска и Красноармейска военных ВСУ критическое, единственный шанс спастись – добровольно сдаться в плен.