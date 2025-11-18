Глава тубдиспансера ГУФСИН подозревается в получении взятки материальными ценностями

В Челябинске глава туберкулезного диспансера ГУФСИН Евгений Архипов, по данным следствия, получил взятку в виде телевизора, строительного вагончика и стройматериалов стоимостью не менее 150 тыс. руб. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Следственного комитета региона.

По данным пресс-службы, с января 2024 года по ноябрь 2025 года начальник "Специальной туберкулезной больницы №3 ГУФСИН" оказывал осужденному покровительство: создавал благоприятные условия содержания, закрывал глаза на нарушения режима и разрешал пользоваться запрещенными предметами, включая мобильные телефоны.

18 ноября 2025 года главу тубдиспансера задержали сотрудники УФСБ Челябинской области и ГУСБ ФСИН России. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о получении взятки в крупном размере (по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ). У него дома и на работе были проведены обыски. В настоящее время решается вопрос о предъявлении Архипову обвинения и выборе меры пресечения.

Ранее в Челябинске задержали трех высокопоставленных сотрудников управления ФСИН по подозрению во взятках.