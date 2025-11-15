15 Ноября 2025
Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

Суд арестовал начальника ОСБ челябинского ГУФСИН Мохова

В Челябинске суд арестовал начальника отдела собственной безопасности (ОСБ) ГУФСИН России по Челябинской области полковника внутренней службы Олега Мохова.

"Центральный районный суд Челябинска избрал Мохову меру пресечения в виде содержания под стражей до 12 января 2026 года", - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

Накануне стало известно, что в Челябинске задержали трех сотрудников управления ФСИН. Кроме них был задержан представитель коммерческой организации.

Возбуждены уголовные дела по статьям о получении взятки, даче взятки и превышении должностных полномочий. Сообщалось, что кроме Олега Мохова фигурантами являются первый заместитель начальника управления ФСИН по Челябинской области Сергей Бульчук и главный бухгалтер Марина Уфимцева.

Теги: Мохов, суд, арест, ГУФСИН


