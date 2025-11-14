14 Ноября 2025
Происшествия Челябинская область
Фото: Накануне.RU

В Челябинске по делу о взятках задержаны руководители УФСИН

В Челябинске задержали трех сотрудников управления ФСИН по подозрению о взятках. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
Первый заместитель начальника управления ФСИН Сергей Бульчук

С 2018 года Сергей Бульчук занимает должность первого заместителя начальника управления ФСИН по Челябинской области. По версии следствия, он участвовал в получении взяток от коммерческой организации, используя свои служебные полномочия. В настоящий момент следственные органы проводят обыски по месту его службы и жительства.

Начальник отдела собственной безопасности Олег Мохов

Начальник отдела собственной безопасности управления ФСИН Олег Мохов также задержан по подозрению в получении денежного вознаграждения. Следствие считает, что мужчина помогал коммерческому представителю реализовать незаконные финансовые интересы.

Главный бухгалтер Марина Уфимцева

Марина Уфимцева – главный бухгалтер управления. Она подозревается в соучастии в коррупционных действиях для личного обогащения. По данным источника, она использовала доступ к финансовым ресурсам ведомства в интересах третьих лиц.

Представитель коммерческой организации

Также был задержан представитель коммерческой организации, подозреваемый в даче взяток сотрудникам ФСИН. Следствие полагает, что эти действия были направлены на получение выгод в сфере использования производственных мощностей и трудовых ресурсов осужденных.

Какие статьи вменяют

Следственные органы возбудили уголовные дела по статьям о получении взятки (ч.6 ст. 290 УК РФ), даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и превышении должностных полномочий (ч.3 пункты "г", "е" ст. 286 УК РФ).

Всем фигурантам избирается мера пресечения. Продолжаются следственно-оперативные действия.

Теги: Челябинск, ФСИН, Мохов, Бульчук


