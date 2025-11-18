Россияне сменили активный поиск работы на пассивный

В России на смену целенаправленному поиску работы приходит новая модель поведения — "пассивный поиск".

Исследование "Авито Работы" показывает, 76% опрошенных работающих россиян постоянно отслеживают новые вакансии, воспринимая этот процесс как развлечение, похожее на скроллинг ленты в социальных сетях. Эта тенденция подтверждается и другими игроками рынка. По данным SuperJob, доля трудоустроенных соискателей за пять лет выросла с 34% до почти 50%. Рекрутеры из компаний Unity и "ТуБи" констатируют, что кандидаты стали активнее мониторить предложения и ходить на собеседования, но при этом часто отказываются от офферов или затягивают с ответом.

Эксперты связывают это с формированием нового культурного паттерна — "параллельного выбора". Алгоритмы маркетплейсов и соцсетей приучили людей к мысли, что всегда может найтись что-то лучше, и эта логика теперь распространилась и на карьеру, сообщают "Известия".

Напомним, на фоне беспрецедентного низкого уровня безработицы власти заинтересовались "тунеядцами". Правда, эти, в отличие от советских, трудятся, но делают это "нелегально". Советские где-то могли быть приписаны официально, но не работали, а эти работают, но не приписаны. Вот государство налогов и не досчиталось.