Власти вывели из теневой занятости 720 тысяч россиян

В 2025 году в России продолжилась активная работа по легализации трудовых отношений.

Согласно данным Минтруда, с начала года официальное оформление прошли 720 тыс. россиян, что на 100 тыс. превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Основная часть граждан была трудоустроена по трудовым договорам, остальные зарегистрировались как самозанятые или индивидуальные предприниматели. Однако значительное число работников по-прежнему продолжает получать зарплату в конвертах.

В связи с этим налоговые органы усиливают контроль за нелегальными схемами оплаты труда. В частности, уже начались проверки доходов формально неработающих жителей Москвы. Теневая занятость не только наносит ущерб бюджету, но и лишает работников социальных гарантий, сообщают "Известия".

На фоне беспрецедентного низкого уровня безработицы власти заинтересовались "тунеядцами". Правда, эти, в отличие от советских, трудятся, но делают это "нелегально". Советские где-то могли быть приписаны официально, но не работали, а эти работают, но не приписаны. Вот государство налогов и не досчиталось.