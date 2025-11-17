Киев "проспал" Запорожскую область - военкор

В попытках деблокировать свои войска в Красноармейске и Купянске киевский режим "проспал" удар с другого направления - в Запорожской области. Об этом пишет военкор Александр Коц.

После прорыва обороны на реке Янчур у командования противника была надежда, что сил у российской армии для продолжения наступления широким фронтом не хватит и она пойдет на Гуляйполе, пишет блогер Юрий Подоляка. Но пока что она продвигается и к важному городу Гуляйполе, и севернее. До Гуляйполя осталось всего несколько километров.

Освобождение города позволит нашим войскам обойти главную линию обороны ВСУ на Запорожье с тыла и выйти на ее главный укрепрайон - Орехов с северо-востока. Это составляет большую угрозу для Киева, потому что угроза нависает над самим областным центром - Запорожьем, считает Коц.

"Ситуацию нельзя смягчить ни пиар-акциями украинского генштаба, ни красивыми речами или игнорированием со стороны правительства в Киеве: Украина движется к стратегическому поражению", - пишет военный аналитик Bild Юлиан Репке.

Он ожидает, что в ноябре 2025 года Россия поставит новый рекорд по освобожденным территориям. В этом году ВС РФ освобождали от 300 до 600 квадратных километров в месяц. В ноябре эта площадь, по его подсчетам, уже превысила 900 квадратных километров.