В Гуляйполе объявлена эвакуация, город скоро будет взят ВС РФ - Безуглая

На родине "батьки Махно", в Гуляйполе, объявлена эвакуация. Об этом заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

По ее словам, Гуляйполе стало "очередной жертвой беспорядков военного управления и желания Зеленского держать Сырского", и можно попрощаться с этим городом. А виноваты в этом "неумелые командиры ВСУ и отсутствие политической воли".

Как пишет "Резидент", главком ВСУ Сырский накануне доложил Зеленскому, о сложной ситуации для ВСУ в Гуляйполе и необходимости отводить войска. У генштаба ВСУ нет резервов, и необходимо срочно понижать мобилизационный возраст до 18 лет, потому что ВС РФ растягивают резервы и ведут наступательные действия на всех участках фронта.

Накануне Зеленский приехал в Запорожье и сделал селфи на фоне стелы при въезде в город. Российские военкоры и блогеры сочли это хорошей приметой. Ему фотографии были нужны для картинки, что "все под контролем", но ранее города, куда он приезжал, вскоре освобождались российской армией.

11 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили Новоуспеновское в Запорожской области. Депутат Заксобрания Запорожской области Максим Зубарев считает, что это приближает окружение и освобождение от украинской оккупации Гуляйполя.

Западные СМИ пишут о больших проблемах ВСУ в Запорожской области, где российская армия активно продвигается. Немецкий военный обозреватель Юлиан Репке заявил на днях, что на востоке Запорожской области линия обороны ВСУ локально рухнула.