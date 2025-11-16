Минобороны РФ сообщило об освобождении Ровнополья и Малой Токмачки

Минобороны РФ сообщило об освобождении населенных пунктов Ровнополье и Малая Токмачка Запорожской области, передает корреспондент Накануне.RU

Ровнополье освободили подразделения группировки войск "Восток". Нанесено поражение формированиям двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Гуляйполе, Покровское Запорожской области, Герасимовка и Орлы Днепропетровской области. ВСУ потеряли свыше 235 военнослужащих, бронетранспортер, 14 автомобилей, артиллерийское орудие и два склада материальных средств.

Второй населенный пункт освободили подразделения группировки войск "Днепр". Нанесено поражение живой силе и технике тяжелой механизированной бригады ВСУ в районах населенных пунктов Малокатериновка, Орехов и Степногорск Запорожской области.

Уничтожены свыше 110 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, 14 автомобилей, два орудия полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной борьбы, два склада боеприпасов и склад материальных средств.

