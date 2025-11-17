В России будут давать пожизненное за склонение детей к диверсиям

Президент России Владимир Путин утвердил поправки, которые позволяют наказывать пожизненным лишением свободы за склонение детей к диверсии.

Документ опубликован на портале правовой информации. Вступил он в силу сегодня.

В конце октября Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность. Одна из ключевых поправок – снижение возраста наступления ответственности с 16 до 14 лет, причем не только за сами диверсии, но и, например, за прохождение обучения. Также для несовершеннолетних будут отменены срок давности по таким статьям и возможность замены колонии на учебное учреждение закрытого типа.