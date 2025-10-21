К уголовной ответственности за диверсии будут привлекать с 14 лет

Депутаты Госдумы внесли законопроект, ужесточающий подходы к определению наказаний за терроризм и диверсионную деятельность. Под ним подписались 419 депутатов, включая председателя Госдумы Вячеслава Володина.

Законопроект вносит изменения в статью 20 УК РФ. Она устанавливает возраст, с которого наступает уголовная ответственность, - это 16 лет. Но для ряда преступлений - 14 лет. И этот ряд будет расширен. Так, к теракту добавится "содействие террористической деятельности", а формулировка "участие в деятельности террористической организации" меняется на "организацию деятельности террористической организации и участие в ней". В перечень добавится "диверсия", "содействие диверсионной деятельности", "обучение в целях осуществления диверсионной деятельности" и "организация диверсионного сообщества и участие в нем".

За вовлечение несовершеннолетних в диверсионную деятельность будет введено пожизненное заключение, а срок давности для всех преступлений диверсионной направленности отменят.

Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечает, что снижение возраста ответственности за диверсии имеет большое значение. Подростки должны понимать, что диверсии - это не шутки, а содействие враждебным странам в подрывной деятельности против своей страны.

"Спецслужбы противника все чаще стараются вовлечь в совершение диверсий школьников, убеждая, что им за это в силу малого возраста ничего не будет", — написал депутат.

По данным Генпрокуратуры РФ, если в 2024 году в России было 204 преступления диверсионной направленности, то только в первом полугодии 2025 года уже 174, притом что и предотвращать их стали чаще. Данные свидетельствуют о двукратном росте числа диверсий и активности иностранных агентов в нашей стране.

Как сообщил Володин, законопроект будет рассмотрен в приоритетном порядке.