28 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом
в россии политика экономика армия и ВПК наука
Общество В России
Фото: Накануне.RU

Госдума снижает до 14 лет наступление ответственности по диверсионным статьям

Госдума в первом чтении одобрила законопроект, ужесточающий наказание за диверсионную деятельность. Одна из ключевых поправок – снижение возраста наступления ответственности с 16 до 14 лет, причем не только за сами диверсии, но и, например, за прохождение обучения. Также для несовершеннолетних будут отменены срок давности по таким статьям и возможность замены колонии на учебное учреждение закрытого типа.

Законопроект поддержали почти все депутаты Госдумы, при этом, например, коммунисты вроде бы выступили против ключевых поправок, вносимых законопроектом – по снижению возраста ответственности. Но голосовать против не стали – собираются внести поправки ко второму чтению.

"Сомнительным является снижение возраста наступления ответственности до 14 лет по нескольким составам. Существует проблема с оценкой способности 14-летнего подростка осознавать последствия своих действий. Попробуйте спросить у любого подростка, что такое подрыв экономической безопасности страны. Представить себе, что есть несовершеннолетние, которые осознанно хотят причинить ущерб обороноспособности страны, сложно", - сказал представитель КПРФ Юрий Синельщиков. Он добавил, что в Уголовном кодексе СССР было 10 составов, по которым ответственность наступает в 14 лет, сейчас – 39 будет. "Это жестокость. Эксперты считают, что снижение возраста уголовной ответственности не улучшит ситуацию, а только усугубит ее", - отметил депутат.

Один из инициаторов законопроекта и докладчик по нему Ирина Яровая ("Единая Россия") возразила, что подростки, поджигающие релейные шкафы на железной дороге, не хулиганят и прекрасно все осознают, и если угроза 20-летнего срока заключения их не пугает – для них не должно быть снисхождения.

Теги: госдума, диверсия, несовершеннолетние


