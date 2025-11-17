Еще восемь муниципалитетов Тюменской области включились в программу по развитию систем водоснабжения

Еще восемь муниципалитетов Тюменской области включились в программу по развитию систем водоснабжения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор, передает корреспондент Накануне.RU.

Подписаны очередные концессионные соглашения для Ишима, Заводоуковского, Абатского, Аромашевского, Ишимского, Ялуторовского, Викуловского и Сорокинского муниципальных округов.

Там предстоит построить и реконструировать 264 объекта водоснабжения, обновить 140 километра водопроводных сетей, а также модернизировать и построить десять канализационных очистных сооружений и почти 83 километра сетей водоотведения.

Общий объем инвестиций превышает 28,4 млрд рублей. Проект рассчитан на длительную перспективу: основной объем строительства и реконструкции в течение первых 15 лет выполнит компания "Тюмень Водоканал". Затем концессионер продолжит обслуживание объектов.

Напомним, первые шесть из 16 концессионных соглашений, запланированных в этом году для развития систем водоснабжения и водоотведения в округах Тюменской области были подписаны в октябре текущего года. В новый формат государственно-частного партнерства вступили Бердюжский, Голышмановский, Нижнетавдинский, Тюменский (Каскаринское и Чикчинское муниципальные образования), Упоровский и Ярковский округа.

К выполнению новых обязательств команда "Тюмень Водоканала" приступит с 1 января 2026 года.