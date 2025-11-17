17 Ноября 2025
Политика В бывшем СССР
Фото: Накануне.RU

Грузия упразднит "администрацию Южной Осетии"

Власти Грузии решили упразднить временную администрацию Южной Осетии, которая была создана в 2007 году при тогдашнем президенте Михаиле Саакашвили. Об этом заявил спикер грузинского парламента Шалва Папуашвили.

Он считает, что самим решением о создании временной администрации Южной Осетии Саакашвили "искусственно восстановил" границы Юго-Осетинской автономной области в составе Грузии, упраздненной в 1990 году. Именно это будто бы способствовало жесткой реакции России на действия Тбилиси в 2008 году, когда после отпора РФ признала Южную Осетию как независимое государство, считает Папуашвили. То есть сам термин "Южная Осетия" изначально было предательством конституции Грузии и ее национальных интересов. Именно при Саакашвили в 2006 году были проведены выборы президента Южной Осетии. И тогдашняя власть косвенно их легитимировала.

"Никакой Южной Осетии в правовом и политическом пространстве Грузии вообще не существует", — заявил он.

При этом Папуашвили признал, что решения Саакашвии были "частью геополитического маневра внешней державы, в котором Грузия была превращена в жертвенную пешку". То есть он косвенно признал агрессию Грузии.

Что касается легитимной власти в Южной Осетии, то "единственным законным продолжением правового и конституционного строя Грузии в Цхинвальском регионе" являются муниципалитеты Ахалгори, Курта, Тигви и Эредви, считает спикер парламента Грузии.

20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Южной Осетии провозгласил Юго-Осетинскую Советскую демократическую республику в составе СССР, а действие законов Грузинской ССР на территории Южной Осетии было приостановлено. Однако 11 декабря 1990 года Верховный Совет Грузии, не признавший это решение, объявил об упразднении Юго-Осетинской АО. Пупуашвили апеллирует именно к тому решению.

Интересно, что 7 января 1991 года президент СССР Михаил Горбачев издал указ, объявлявший оба эти акта незаконными: и провозглашение отдельной от Грузии Южной Осетии, и ее упразднение властями Грузии. Тогда ему подчинились только власти Южной Осетии, но не Грузии, которые назвали его незаконным вмешательством в дела Грузии.

грузия, южная осетия


