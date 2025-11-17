Уральского фитнес-тренера отправили в колонию на 17 лет за приставания к ребенку в Анапе

Краснодарский краевой суд вынес приговор бывшему фитнес-тренеру из Екатеринбурга. Он признан виновным в преступлении против половой неприкосновенности девочки и проведет в колонии 17 лет.

Как сообщили Накануне.RU в суде, в июле 2024 года фигурант, уже имевший судимость за особо тяжкое преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, зашел в подъезд многоквартирного дома в Анапе, где совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девочки. Сам тренер все отрицал. В ходе процесса он выдвигал разные версии своего нахождения в подъезде, однако суд признал его виновным.

Уральцу назначено 17 лет в колонии особого режима. Также он лишен права заниматься деятельностью в сфере образования, воспитания и развития несовершеннолетних на 15 лет. По решению суда он будет принудительно наблюдаться и проходить лечение у психиатра по месту отбывания наказания.

Имени педофила в суде не называют. Вероятно, речь идет о екатеринбургском тренере Алексее Сушко, о задержании которого за приставания к ребенку в Анапе сообщалось летом прошлого года.

В 2018 году он уже получал 8 лет "строгача" за педофилию в спортивном центре Екатеринбурга. В 2023 году Сушко досрочно вышел на свободу.