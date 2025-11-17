Глава Югры проведёт первую пресс-конференцию

Губернатор Югры Руслан Кухарук проведёт пресс-конференцию. Она станет частью форума "Информационный мир Югры".

Она состоится в 14.00 21 ноября в Сургуте. Мероприятие станет центральным событием деловой программы XIX форума "Информационный мир Югры", где собираются журналисты, редакторы, блогеры и эксперты в области коммуникаций для обсуждения актуальных вопросов развития сферы медиа, сообщает администрация ХМАО в своём telegram-канале.

С 30 мая 2024 г. Руслан Кухарук – и.о., с 8 сентября – губернатор Югры. Во время встречи в Кремле президент России сообщил новому руководителю автономного округа о своей надежде на то, что политик использует тюменские наработки на более высоком уровне. Важной стратегической составляющей своей политики новый губернатор избрал принцип "работать там, где живут люди".