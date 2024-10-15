"Новое правительство Югры – эффективная команда, работающая на результат"

Губернатор Югры Руслан Кухарук сформировал новый состав правительства автономного округа. Из 13 своих заместителей он сменил шестерых, и эксперты уже называют это "тектоническим сдвигом политики ХМАО". О деталях – в материале Накануне.RU.

14 октября состоялось первое заседание обновленного правительства Югры. Заместителями губернатора стали Алексей Забозлаев (в статусе первого заместителя), Эдуард Исаков, Ирина Чудова, Азат Ислаев, Всеволод Кольцов, Владимир Кильтау, Елена Майер, Наталья Огородникова, Андрей Пилипчук, Анатолий Уткин, Сергей Афанасьев, Вера Дюдина, Павел Ципорин. Департамент ЖКХ и энергетики возглавил Матвей Каров, который прежде был директором депстроя. Департамент социального развития возглавил экс-депутат гордумы Тюмени Антон Терехин. Экс-глава управления Госэкспертизы Тюменской области Александр Фролов также перешел в ХМАО. Он будет работать главным архитектором Югры, директором департамента строительства региона.

Департамент дорожного хозяйства и транспорта возглавляет экс-министр транспорта Новгородской области Артем Литвинов. Руслан Кухарук сменил директора департамента внутренней политики Наталью Гулину на Кирилла Харитонова. Департамент труда и занятости населения возглавит Роман Белкин. Департамент государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции поручили Александру Деменко. Руководить департаментом образования и науки продолжит Алексей Дренин. Должность директора департамента культуры сохранила за собой Маргарита Козлова, как и Софья Конух, которая осталась руководить департаментом физической культуры и спорта. Департамент недропользования и природных ресурсов остается под руководством Сергея Филатова. Сохранили свои посты главы департамента административного обеспечения Юлия Коняева, по управлению государственным имуществом Светлана Петрик, общественных, внешних связей и молодежной политики ХМАО Яков Самохвалов, государственного заказа Сергей Славянский.

В новый состав правительства не вошел старожил Дома правительства – некогда первый заместитель губернатора Алексей Шипилов, который покинул свой пост в связи с переходом на новое место работы в системе органов власти Российской Федерации. В ходе рабочей встречи Руслан Кухарук поблагодарил его за многолетнюю работу на благо развития Югры и ее жителей, отметив заслуги почетным нагрудным знаком "За безупречную службу".

В итоге в правительстве появились как новые управленцы, так и те, кто работал в команде прежнего губернатора автономного округа (среди них – Алексей Забозлаев, Вера Дюдина). Связку старых и новых заместителей губернатора политолог Александр Безделов считает радикальным обновлением: по его мнению, шесть новых заместителей губернатора – изменения, претендующие на статус тектонического сдвига в политике ХМАО.

Такой подход говорит о многом, считает Безделов. Во-первых, о способности губернатора Руслана Кухарука к разумному компромиссу. Во-вторых, если обратить внимание на структурные изменения в правительстве, то становится понятно, что прежняя его архитектура признана новым губернатором неэффективной. Это лишний раз свидетельствует о подходе Руслана Кухарука – меньше политики и игр в сдержки и противовесы внутри команды и больше работы и эффективности, отмечает Безделов в своем telegram-канале. Политолог Анатолий Гагарин в разговоре с Накануне.RU отметил, что каждого члена нового состава правительства подбирали, исходя из его профессионализма.

"Это объясняет, почему вошли Забозлаев и Исаков. Они обладают большим политическим опытом и весом. Формирование такого правительства говорит об ориентировании на успешное продвижение. Возможно, будут изменения, они будут носить точечный характер. Опору на местные кадры считаю верным шагом губернатора", - сказал Гагарин.

По мнению политолога, избран не конфликтный путь, а процесс развития. Анатолий Гагарин считает, что у нового директора департамента внутренней политики Харитонова есть перспектива эволюции в первого заместителя губернатора – куратора внутренней политики. Эксперт отмечает, что включение в состав правительства мэра Ханты-Мансийска Максима Ряшина и главы Сургутского района Андрея Трубецкого можно объяснить по-разному.

"Ханты-Мансийск реально влияет на политическую ситуацию. В Сургутском же районе сосредоточены производства, крупные игроки. Тот же СНГ – "Сургутнефтегаз"", - сказал Гагарин, уточнив, что такое решение является перспективным и принесет свои плоды.

Политолог, основатель сервиса для оценки репутации Pravdaserm Борис Григорьев в беседе с Накануне.RU отметил, что все ключевые позиции в новом правительстве остались за представителями старой команды. Первые результаты работы нового состава можно оценить через полгода.

"Пока вакантен пост заместителя по внутренней политике. Есть перспективный Кирилл Харитонов, думаю, он справился бы. У него есть потенциал. Губернатор создал сбалансированное правительство. Сохранить ключевых людей – достаточно мудрое, взвешенное решение", - сказал Григорьев.