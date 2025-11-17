В Екатеринбурге силовики прикрыли два интим-салона

В Екатеринбурге полиция пресекла деятельность двух интим-салонов. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, мероприятия проводились при силовой поддержке СОБР Росгвардии в массажных салонах на улицах Декабристов и Хохрякова. Ранее силовикам поступила информация, что в данных заведениях оказывают платные интимные услуги.

Полицейские решили это проверить, и в результате контрольной закупки факт занятия проституцией был подтвержден. В ходе обысков по адресам были изъяты деньги, документация, а также сотовые телефоны с перепиской работниц заведений с клиентами, в которой предлагаются сексуальные услуги и обозначена их стоимость.

У МВД есть данные, что к организации незаконного бизнеса в обоих салонах причастно одно и то же физическое лицо. Возбуждено уголовное дело по статье "Организация занятия проституцией". Сейчас проводится расследование.

Напомним, летом этого года в Екатеринбурге накрыли притон с проститутками и вебкам-студией.