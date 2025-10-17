В ТЦ Екатеринбурга взорвалась страйкбольная граната: виновников ищет полиция

В одном из торговых центров Екатеринбурга взорвалась страйкбольная граната. Сейчас в обстоятельствах разбираются полицейские.

Известно, что инцидент произошел накануне вечером в ТЦ "Парк Хаус". Утверждалось, что двое молодых людей якобы купили гранату в одном из магазинов и сразу же взорвали ее прямо внутри.

Как рассказали Накануне.RU в управлении МВД по Екатеринбургу, сообщение об инциденте зарегистрировано в отделе полиции №3 Кировского района.

"Со слов продавца, пиротехническое изделие сработало в помещении случайно из-за неосторожного обращения с ним покупателя. Полицейские устанавливают личности граждан, причастных к происшествию", - отметили в ведомстве.