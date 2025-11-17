Депутат Бессараб: В России нет предпосылок для повышения пенсионного возраста

Госдума опровергает планы по изменению пенсионного возраста.

Как сообщила депутат Светлана Бессараб, никаких предпосылок для такого шага не существует. В своем обращении к гражданам депутат акцентировала внимание на гибкости действующего пенсионного законодательства. Лица пенсионного возраста могут, как сразу оформить пенсию, так и отсрочить ее получение, продолжая работать.

Второй вариант, по словам парламентария, является финансово выгодным: добровольная отсрочка на 10 лет позволяет более чем вдвое увеличить будущий размер пенсии за счет повышенной индексации всех ее составляющих, сообщают "Известия".

