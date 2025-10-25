Роднина снова высказалась о пенсиях: "Денег всегда мало"

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина вновь прокомментировала ситуацию с пенсиями в стране.

"Денег всегда мало, поэтому, наверное, никто не доволен своей пенсией. Нету ни одного приема населения, чтобы люди не приходили с просьбой, чтобы мы обращались в Пенсионный фонд, чтобы разобраться, что и как у нас с пенсией", - цитирует Роднину издание "Абзац".

"Я в своей речи ничего не соврала, ничего не приукрасила. Пенсия - это действительно не зарплата, к пенсии, наверно, как и ко всему, мы тоже должны готовиться", - заявила парламентарий.

Она добавила, что многие граждане оказались в сложной ситуации, поскольку их трудовой стаж был потерян на рубеже распада СССР, когда одна пенсионная система сменилась другой.

Напомним, в августе Ирина Роднина посоветовала россиянам не рассчитывать на государство в вопросе финансовой подготовки к пенсии, а "становиться самостоятельными" и рассчитывать на собственные силы. Также свою точку зрения обозначила и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, представительница "Единой России" Светлана Журова. "В этом вопросе гражданам всегда будет мало. Каждый пенсионер хочет получать по 100 тысяч. Государство не может это обеспечить, потому что на такое бюджета не хватит. Это компенсируется другими льготами. К примеру, мы много говорим о повышении цен на ЖКХ, но они в разы ниже, чем где-либо за границей. Все же относительно", - заявила депутат.