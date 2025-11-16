Жители Львова на акции протеста развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных

Жители Львова на акции протеста против принудительной мобилизации развернули 170-метровый баннер с портретами пропавших без вести украинских военных, сообщают РИА Новости.

Видеороликом в соцсетях поделился житель Львова, баннер был вывешен от здания Львовской национальной оперы по проспекту Свободы и закончился домом номер 23 по тому же проспекту, что составляет примерно 170 метров.

Жителями Львова и области, по его словам, в основном комплектуются подразделения 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады, 24-й отдельной механизированной бригады, 103-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, 225-й отдельный штурмовой полк и другие части.